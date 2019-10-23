Путин заявил о заинтересованности ОАЭ в проектах РФ и Египта

Сочи, 23 октября. Президент РФ Владимир Путин отметил заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в совместных проектах России и Египта. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Российский лидер отметил, что Москва и Каир работают над реализацией ряда проектов, в том числе над созданием промышленной зоны в Египте. Путин сообщил, что Россия намерена вложить 190 млн долларов в развитие инфраструктуры и привлечь до 7 млрд долларов.

«Кстати говоря, я совсем недавно был у наших общих друзей в Объединенных Арабских Эмиратах. Они очень заинтересовались этим нашим совместным проектом и тоже будут думать о том, как им вписаться в наши совместные планы по развитию в сфере промышленности», — заявил Путин.

Саммит Россия – Африка стартовал в Сочи в среду, 23 октября. Он продлится два дня. Параллельно с ним проходит большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки. На церемонии открытия форума выступят президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Ранее Путин посетил ОАЭ и встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Российский лидер отметил изменения, которые произошли в стране, и поделился своими впечатлениями от увиденного.