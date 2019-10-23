Депутат МГД Евгений Ступин попался на нарушении закона

Депутат МГД от КПРФ Евгений Ступин нарушает рекламное законодательство, позиционируя себя и своих партнеров как лучших адвокатов Москвы. За нарушение норм права коммунист может понести административную ответственность.

В Сети существует сайт адвокатского объединения, не зарегистрированного в качестве юридического лица, под названием «Ступин и партнеры». Электронная страница в Интернете призвана проинформировать граждан о наличии в столице РФ адвокатов, готовых на платной основе оказать широкий спектр юридических услуг.

Интересно, что юристы возомнили себя самыми лучшими в столице, о чем без стеснения сообщили на собственном сайте. Однако это незаконно. Почему — доступно и просто объясним ниже.

«Возомнили себя лучшими»

Тезис «Лучшие адвокаты Москвы» на сайте Ступина отражается в поисковых системах и на всех страницах сайта, домен которого оплачивается. Он содержит отсылку на адвокатскую платную услугу, направлен на неопределенный круг лиц; слово «лучший» задает убеждающий характер информационного взаимодействия. Само сообщение, благодаря положительной коннотации, формирует и поддерживает интерес к услуге. Иными словами, эта незначительная на первый взгляд приписка в описании страницы имеет все признаки рекламной информации, а потому попадает под действие ФЗ № 38 «О Рекламе».

Однако само сообщение нарушает нормы законодательства и является примером недостоверной рекламы и недобросовестной конкуренции. Тезис содержит некорректные сравнения рекламируемого товара и противоречит статье 5 ФЗ № 38. Да, по российским законам платная услуга приравнивается к товару.

В соответствии с законами РФ, разъяснениями ФАС и экспертов, в рекламном сообщении нельзя употреблять превосходные степени («самый», «лучший», «№ 1» и т.п.), если на руках не имеется документального подтверждения сказанного. Нет подтверждения истинности (сертификатов, рейтинговых таблиц и т.д.) – значит автоматически начинает действовать «презумпция несоответствия действительности». Более того, отсутствие указания на конкретный критерий, по которому товар или услуга «лучшие», означает возможность проведения такого сравнения по любому критерию или по всем сразу.

Бездоказательные утверждения о превосходстве о какого-либо товара запрещено распространять по причине их манипуляторного характера. То есть, когда Ступин пишет на своем сайте, что он и его партнеры – «лучшие адвокаты», то подразумевается, что с ними никто не может сравниться по качеству однотипных предоставляемых услуг. Но учитывая, что на сайте нет отсылки ни к одному сравнительному рейтингу, указания на профессорские степени, каких-либо сертификатов, подтверждающих высшее качество услуг – это обман и введение в заблуждение для получения конкурентного преимущества на рынке юруслуг.

«Недобросовестная реклама является следствием конкурентной борьбы за получение преимущества на рынке. С этой точки зрения некорректное сравнение как форма недостоверной рекламы корреспондирует одной из форм недобросовестной конкуренции, определяемой в пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», — отмечается в официальных комментариях ФАС.

Можно предположить, что на сайте Ступина просто «забыли» сослаться на какой-либо рейтинг. Однако беглый анализ Сети показывает, что это не так. Достаточно известные источники не указывают адвокатскую компанию депутата и его самого в перечне «лучших».

Ступин понесет ответственность

За нарушение рекламного законодательства в России предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ.

В итоге депутат Мосгордумы Ступин может быть оштрафован на сумму до 500 000 рублей.

Напомним, ряд СМИ и Telegram-каналов отмечает, что адвокатское объединение Ступина действует нелегально из-за отсутствия регистрации в качестве юридического лица. Также политика связывают с «мусорным королем» Геннадием Гудковым, который сколачивает состояние на содержании свалок. Более того, ряд информационных источников в Сети отмечает, что Гудков использует Ступина в МГД и его позицию члена комитета по экологии как лоббиста, продвигающего идеи увеличения финансирования программ по работе с отходами.