Переговоры Путина и Эрдогана перезагрузили ситуацию в Сирии, считает Бень

Москва, 23 октября. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перезагрузила ситуацию в Сирии, считает политолог Евгений Бень.

Эксперт подчеркнул, что очень важным итогом встречи стало то, что после переговоров Путин созвонился с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил ему об итогах и договоренностях, и Асад их принял.

«Это существенно, потому что сирийская армия находится в прямом соприкосновении с турецкими войсками», — пояснил Бень в эфире радио Sputnik.

Как сообщала ранее НСН, переговоры Путина и Эрдогана прошли в Сочи 22 октября. По итогам встречи лидеры двух стран договорились, что в зону за пределами турецкой операции «Источник мира», будут введены подразделения САА и российская военная полиция. Они будут содействовать отводу курдских террористов на расстояние 30 километров от границы. Этот процесс должен завершиться в течение 150 часов. Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили приверженность России и Турции дальнейшей борьбе с террористической угрозой, возвращению сирийских беженцев на родину и, наконец, достижению политического урегулирования конфликта в САР. По мнению Путина, для этого крайне важно запустить диалог Дамаска и курдов.

Напомним, с 9 по 22 октября на северо-востоке Сирии проходила турецкая антитеррористическая операция «Источник мира». По словам Эрдогана, она проводилась против вооруженных формирований курдов-террористов, которые орудуют в арабской стране под предлогом борьбы с боевиками запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. На самом деле курдские головорезы никогда не воевали с ИГ1. Наоборот — они выводили недобитых террористов на территории военных баз США, где те формировали спящие ячейки, готовые атаковать страну. Кроме того, курды оккупировали восточный берег Евфрата и там притесняют местное население — суннитов. В ходе операции Анкара создала буферную зону вдоль границы Сирии и Турции, помешав передвижению террористов по трассе М-4, а также позволив почти двум миллионам сирийских беженцев вернуться на родину.







1 Организация запрещена на территории РФ.