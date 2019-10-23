Коротченко назвал «агрессивной акцией» имитацию бомбардировок Крыма американскими B-52

Имитация бомбардировок Крыма американскими B-52H показывает, что целью атаки США является Россия, заявил Федеральному агентству новостей главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Представители командования вооруженными силами США в Европе ранее заявили, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США провела тренировочный полет над Черным морем, который прошел в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».

Однако ресурс PlaneRadar сообщает, что полет состоялся 19 октября, и один из B-52H приблизился к Крыму, сымитировав бомбардировку. Кроме того, в ходе полета была проведена совместная тренировка с военными Румынии, Украины и Грузии.

Военный эксперт Игорь Коротченко отмечает: полеты стратегических бомбардировщиков США свидетельствует о том, что Пентагон отработал практические планы нанесения ядерных ударов по территории России.

«В данном случае мы видим абсолютно агрессивную и целенаправленную акцию, которая подтверждена на официальном уровне. Она показывает, что целью атаки являлась Российская Федерация», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Военный эксперт напоминает, что во время проведения недавних стратегических учений «Гром-2019» Минобороны России на специальном брифинге подчеркивало отсутствие направленности этих военных мероприятий против какой-либо страны.

«Они служат лишь вариантом отработки планов боевого применения наших стратегических вооружений. Мы противника не обозначаем. Американцы своим полетом B-52 четко обозначили противника – Россию. С учетом того, что эти бомбардировщики являются носителем ядерного оружия, по нам отрабатывали нанесение ядерных ударов. Вот такая реальность», — сообщил собеседник ФАН.

В связи с этим России необходимо укреплять систему воздушно-космической обороны для того, чтобы бомбардировщики не смогли нанести ядерные удары, говорит Коротченко.

«Поэтому необходимо дополнительное развертывание зенитно-ракетных систем большой дальности С-400, а также средств прикрытия наиболее важных объектов — зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2», которые являются средствами ПВО последнего рубежа. Поэтому к тому, что сделал Пентагон, относимся спокойно, но укрепляем систему воздушно-космической обороны по всему периметру наших границ», — сказал Коротченко.

В сентябре стало известно, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 отрабатывал нанесение ударов по Калининградской области. Операция проводилась в рамках переброски пяти бомбардировщиков с авиабазы в штате Луизиана на авиабазу в Великобритании.

Американские вооруженные силы разработали план «по взлому» российской системы ПВО в Калининградской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с сожалением отметил, что появление американских бомбардировщиков вблизи российских границ создает дополнительную напряженность.