Россиян возмутил приезд главы террористов ПНС Ливии Файеза Сарраджа на саммит в Сочи

Москва, 23 октября. Российские социологи провели акцию протеста у посольства Ливии в Москве. Активисты возмутились приездом главаря террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии (ПНС), возглавляемого Файезом Сарраджем, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, весной 2019 года сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан проводили социологическое исследование на территории, подконтрольной ПНС Ливии, однако россиян похитили и отправили в тюрьму «Митига», где они до сих пор незаконно удерживаются, находясь в нечеловеческих условиях. В ФЗНЦ заявили, что располагают доказательствами причастности Сарраджа к похищению россиян.

Отметим, что сотрудникам ФЗНЦ так и не предъявили никакого обвинения. Кроме того, после похищения россиянам отказали в праве на звонок, а с адвокатом они смогли встретиться лишь спустя несколько месяцев после незаконного ареста.

В акции, состоявшейся у ливийского посольства в Москве, приняли участие российские социологи. Активисты потребовали отпустить граждан РФ, незаконно удерживаемых ПНС Ливии в тюрьме, и обратили внимание на связь Сарраджа с террористами.

«В Ливии власть захватили боевики, а премьер-министр Саррадж всячески этому способствует», — заявила одна из участниц акции.

Примечательно, что глава так называемого ПНС Ливии сейчас находится в Сочи на саммите Россия — Африка. Этот факт возмутил участников акции.

«Саррадж — пособник террористов, ему не место на российской территории, и мы выражаем ему свой протест. Мы требуем, чтобы отпустили наших ребят!» — подчеркнула одна из активисток.

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич обратился к Следственному комитету РФ с просьбой допросить делегацию ПНС Ливии, прибывшую на саммит, касательно судьбы захваченных в Триполи Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Малькевич подчеркнул, что действия правительства Сарраджа можно расценивать как проявление «политического терроризма».

Отметим, что ранее Федеральное агентство новостей организовало поездку в Триполи своих специальных корреспондентов Альгиса Микульскиса и Владимира Малянова. ПНС Ливии заверило журналистов, что устроит им встречу с удерживаемыми в тюрьме социологами, однако так и не выполнило своих обещаний.

Напомним, политический кризис в Ливии разразился в 2011 году, когда был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Каддафи. На данный момент государство находится в условиях двоевластия. Так, власть в Триполи захватило так называемое ПНС Ливии Файеза Сарраджа, которое фактически состоит из террористических группировок. В Тобруке заседает Палата представителей. С апреля этого года Ливийская Национальная Армия проводит антитеррористическую операцию по освобождению Триполи от террористических бандформирований, подконтрольных Файезу Сарраджу.