Росконтроль определил лучший тростниковый сахар в России

Москва, 23 октября. Специалисты определили лучшие марки тростникового сахара в России. Соответствующее исследование провел экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль.

Известно, что всего эксперты проверили семь торговых марок: «Брауни», «Золотой тростник», «О`кей», «Мистраль», Milford, Maitre и Dan Sukker. Лабораторное исследование показало, что по микробиологическим показателям все участники безопасны, однако двух производителей специалисты уличили в недостоверной маркировке.

Так, торговые марки Maitre и Dan Sukker не указали на упаковках содержание сернистого ангидрида или диоксида серы, поэтому уступили остальным пяти производителям.

По итогам испытаний к покупке рекомендован тростниковый сахар марок «Мистраль», «Брауни», Milford, «Золотой тростник» и «О`кей».

Эксперты объяснили, что решили провести проверку именно тростникового сахара, поскольку он считается менее вредным для здоровья, чем традиционный белый.

Благодаря технологии производства в нем сохраняется больше витаминов и микроэлементов. Особенно, уточняют специалисты, витаминов группы B, кальция, калия и железа. Кроме того, в отличие от более привычного белого подсластителя он имеет особенный карамельный привкус.

В Росконтроле отметили, что тростниковый сахар — отнюдь не дешевый продукт: в то время как изготовленный из сахарной свеклы сахар стоит от 40 рублей за килограмм, самый дешевый в списке исследованных образец торговой марки «О`кей» стоит 150 рублей за килограмм, а самый дорогой, бренда Maitre, уже почти 600 рублей за килограмм.

Росконтроль регулярно проводит проверки различных категорий товаров. Например, ранее экспертный центр назвал лучший черный чай, а также проверил горбушу на наличие паразитов.