Росстат рассказал об инновациях во Всероссийской переписи населения 2020 года

Инновации цифровой переписи населения Белоруссии применимы к России. Такой вывод сделали сотрудники Росстата, изучив организацию первой в СНГ интернет-переписи населения. Об этом во время своего визита в республику Федеральному агентству новостей заявил глава ведомства Павел Малков.

«Я уезжаю отсюда с несколькими листами подробных записей. Там много нюансов, не очень интересных стороннему наблюдателю. Но, на самом деле, они являются определяющими для нас при организации всего подхода», — сообщил он.

От технологии больших данных до качества оформления переписного листа — первую в СНГ интернет-перепись населения сотрудники Росстата изучили вдоль и поперек. Благодаря «цифре» в Белоруссии удалось втрое сократить время заполнение анкет (от 5 до 15 минут) и уменьшить количество переписчиков до 12,5 тысяч против 48 тысяч в 2009 году. Россия намерена выстроить подобную систему у себя — на всероссийской интернет-переписи населения — 2020.

«Если говорить про что-то совершенно новое, то, например, нас очень заинтересовал опыт с организацией мобильных групп. Когда предприятие говорит, что готово организовать перепись у себя, и приглашает к себе мобильную группу от Белстата. Организовывается стационарный участок, где могут в удобное время пройти перепись все сотрудники предприятия», — поделился с корреспондентом ФАН Павел Малков.

Росстат намерен взять такой подход на вооружение в следующем году — после его некоторой адаптации. Впечатление произвела и работа ситуационного центра: сотрудники Белстата отслеживали работу каждого переписчика в режиме реального времени.

«Вот переписчик перемещался по Минску в течение 17 октября с включенным планшетом по улице Ванеева, Аэродромной улице, проспекту Жукова, — демонстрирует корреспонденту ФАН маршрут переписчика на карте столицы начальник отдела организации проведения переписи населения Белстата Антон Мучковский.

Чтобы оценить эффективность работы переписчика, специалист сравнивает его путь длиной в 12 километров с количеством переписанных людей.

«Если переписчик практически не перемещается по городу, но при этом переписывает много людей, мы понимаем, что что-то не так. И мы этого переписчика проверяем. Если переписчик перемещается слишком быстро, тоже эту информацию проверяет. То же самое количеству. Если аномально большое или малое количество людей, мы тоже проверяем, как он работает», — рассказал сотрудник Белстата.

Такая система поможет охватить больше людей во время всероссийской переписи населения, считает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

«Для России, даже ближайших районов Подмосковья, где есть пустые деревни, живут бабушки и дедушки, это будет очень хорошая вещь! Также это может быть студенческое общежитие, где можно будет переписать сразу всех студентов», — говорит она.

По словам советника руководителя Росстата Павла Смелова, ведомство буде так же отслеживать местонахождения российских переписчиков, оснастив их планшеты GPS-навигаторами.

«Это даст не только контроль за вводом данных, но также будет гарантировать безопасность переписчика, потому что мы всегда будем знать, кто с ним находится, что с ним случилось», — отметил он в интервью корреспонденту ФАН.

Из 9,4 млн рассказали о себе по Интернету 2 млн 24 тысячи (или 21 %) жителей Белоруссии. Лучший охват населения во время цифровой переписи показала Эстония — 67 %, худший Швейцария — 1%. Росстат планирует достигнуть показателя в 10-15 %. Руководство Белстата довольно результатом — помогла масштабная информационная кампания.

«Конечно, это все очень волнительно, — поделилась с корреспондентом ФАН председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь Инна Медведева. — Единственная сложность была в первый день. Был наплыв желающих переписаться, у нас были технические проблемы, которые мы достаточно быстро устранили».

Из 49 вопросов белорусской анкеты порядка десяти посвящены сельскому хозяйству. Такие данные Белстат собирает впервые. В России в будущем году намерены изучить трудовую миграцию.

«У нас было большое обращение от региональных властей понять, насколько это масштабное явление. Это важно — в рамках одного субъекта посчитать, сколько людей, из каких городов едет в центр района или наоборот. Понять, как надо развивать транспортную доступность и выстраивать транспортные потоки, — рассказал Павел Смелов. — Если смотреть в рамках всей страны, то надо понимать, из каких регионов люди уезжают из-за нехватки работы в другие субъекты РФ, и на основе этой информации принимать региональные программы развития по рынку труда».

Переписчики будут работать в белорусских городах и селах будут до 30 октября. Количество жителей республики по результатам цифровой переписи населения Белстат озвучит в феврале. До сентября 2020 года будут опубликованы подробности о ее структуре.

Тем временем некоторые белорусские общественники еще до начала переписной кампании опубликовали призывы к соотечественникам не отмечать в качестве родного языка русский. Взамен обещали 10% скидку на «товары в нашем магазине». Аналогичное заявление распространила общественная кампания «Будзьма беларусамі!». Ее подписал Союз белорусских писателей, ПЕН-центр, объединение белорусов мира «Бацькаўшчына». У большинства жителей Белоруссии кампания «Белорусскоязычный» вызвала недоумение, в том числе, в ученом сообществе.

«Они чудаки! Мировая наука нациеведение указала, что не зык, а самосознание — ведущий признак принадлежности к нации!» — возмущается профессор кафедры политологии БГЭУ Олег Буховец.

По словам профессора, во время переписи населения Белоруссии 1991 года белорусами себя назвали 81 % жителей республики. В 2009 году 83 %. Спустя 10 лет, их процент тоже увеличится, считает ученый, но незначительно.

«Немного увеличится процент тех, кто ответит «белорусский» на вопрос, какой язык родной. Но вряд ли существенно увеличится процент тех, кто ответит, что белорусский язык — это язык, на котором я обычно дома разговариваю», — говорит Олег Буховец.

Росстат и Белстат сближают подходы к не только к переписи, но и к формированию официальной статистики. В декабре ведомства планируют разработать специальную дорожную карту. Сотрудничество в сфере статистики — часть стратегии по созданию союзного государства, считает профессор Буховец.