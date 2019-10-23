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СК назвал вероятную причину гибели рабочих на руднике «Таймырский»

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СК назвал вероятную причину гибели рабочих на руднике «Таймырский»

Красноярск, 23 октября. Следственный комитет назвал вероятную причину гибели трех человек на руднике «Таймырский» в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии, причиной гибели трех рабочих стало отравление неустановленным веществом. Следователи отметили, что 22 октября двое сотрудников спустились в горную вентиляционную выработку на глубину 1,345 тысячи метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. Когда связь пропала и с ним, на поиски отправилась группа, которая и обнаружили погибших.

Следственные органы СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц.

Накануне стало известно о гибели трех рабочих на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель». Представитель «Норникеля» объяснил, что сейчас на месте инцидента проводится расследование, обстоятельства трагедии выясняются. Он подчеркнул, что в шахте не обнаружено завалов и разрушений.

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