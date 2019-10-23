Адвокат украинских преступников Новиков примкнул к «адептам» Ходорковского

Москва, 23 октября. Структуры беглого олигарха Михаила Ходорковского и американские журналисты взяли «под крыло» новую фигуру для распространения разрушительных идей в российском обществе. Завсегдатай «Радио Свобода» и «МБХ Медиа» адвокат Илья Новиков выступит на дискуссионной площадке «Открытой России» (признана нежелательной в России) для обсуждения тем, связанных с фигурантами так называемого «московского дела».

«Открытая Россия» предпринимателя Ходорковского планирует провести в российской столице публичную дискуссию, посвященную так называемым фигурантам «московского дела», находящимся под следствием после несанкционированных летних митингов. Тема встречи — «Домашний арест: изоляция в неизвестности». Специальным гостем станет юрист Илья Новиков.

Присутствие Новикова на дискуссии «Открытой России» крайне отрицательно восприняли в обществе. В Telegram-каналах его раскритиковали и сочли новой фигурой, попавшей «на крючок» Запада и структур Ходорковского. Авторы каналов считают, что Новикова привлекли к подрывной деятельности по распространению идей, дестабилизирующих общество, сообщает Nation News.

Авторы Telegram-канала «Люди и звери» отмечают, что Новиков в тандеме с Ходорковским будет влиять на сознание школьников. Привлечение этого человека к медийной работе определенно свидетельствует о больших проблемах «Открытой России», которая не может обеспечить своим «адептам» защиту беглого миллиардера.

«Смотрите, кто пожаловал... Новиков теперь в альянсе с Ходорковским будет учить уму-разуму школоту как не быть заживо погребенным в хрущевке при домашнем аресте», — говорится в мессенджере.

Напомним, Илья Новиков — экс-участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Адвокат ушел из телевизионной передачи после того, как стал официальным защитником бывшего депутата Рады и военной летчицы Надежды Савченко, по вине которой погибли люди в Донбассе. Скандальную известность юрист получил, когда стал публично выступать против российской власти, критиковать Москву в эфире американских и прозападных «Радио Свобода» и «МБХ Медиа».

Также Новиков открыто поддерживает Украину. Ранее в интервью «Радио Свободе» он указал на то, что имеет подготовленный пакет документов для получения гражданства по упрощенной схеме из-за родственных связей на Украине. Адвокат выступал защитником капитана военного корабля «Бердянск» Романа Мокряка, вторгшегося через Керченский пролив в территориальные воды РФ. В настоящее время юрист входит в пул адвокатов, защищающих экс-главу Украины Петра Порошенко.