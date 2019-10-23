Глава «Рособоронэкспорта» рассказал о поставках российского оружия в Африку

Сочи, 23 октября. Россия по итогам этого года планирует поставить в Африку вооружение на сумму 4 млрд долларов. Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на полях форума Россия — Африка.

Генеральный директор госкомпании также уточнил, о каком именно вооружении идет речь.

«В этом году у нас запланирована отгрузка в африканские страны где-то на 4 миллиарда долларов. Речь идет о технике ВВС и ПВО, бронетанковой технике, стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах», — объяснил он.

По словам Михеева, Россия выполняет контракты на поставку вооружений в 20 африканских государств, среди которых Уганда, Руанда, Мозамбик и Ангола.

Экономический форум и саммит Россия — Африка пройдут 23 и 24 октября в Сочи на площадке Парка науки и искусства «Сириус». Саммит станет первым в истории российско-африканских отношений событием, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента и руководители крупнейших региональных объединений и организаций.

В начале октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил о том, что российская сторона надеется, что саммит будет способствовать стабилизации ситуации на континенте, а также отмечал, что Россия готова продолжать поддерживать страны Африки в укреплении антикризисного потенциала.