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Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

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Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Москва, 23 октября. Верховный суд России отказался пересматривать решение двух нижестоящих инстанций, которые обязали Украину выплатить 144 млн долларов в пользу «Татнефти».

Суд отклонил кассационную жалобу Украины в лице Минюста, в которой содержалась просьба пересмотреть постановления арбитражного суда Ставропольского края и суда Северо-Кавказского округа.

«Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации не установлено», — говорится в сообщении суда.

Судебное разбирательство Украины и «Татнефти» связано с компанией «Укртатнафта», созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Татарстану совместно с «Татнефтью» в 2007 году принадлежало 55,7% акций компании, однако в 2009 году по решению украинских судов российская доля предприятия сократилась до нуля.

Международный коммерческий арбитраж ad hoc в июле 2914 года обязал Украину выплатит 112 млн долларов компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты.

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