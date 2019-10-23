Москва, 23 октября. Договоренности, достигнутые в ходе переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в том числе о возобновлении операции «Источник мира» против курдов-террористов, позволят избежать боевых столкновений российских и сирийских военнослужащих с турецкой армией. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он напомнил, что в Сочи лидеры России и Турции обсуждали ситуацию на северо-востоке Сирии. Как пишет РИА Новости, Джабаров напомнил, что были достигнуты принципиально важные договоренности. Джабаров считает, что договоренности России и Турции помогут избежать столкновений в Сирии.

«Они позволят избежать столкновений между турецкими вооружёнными силами с сирийскими и с представителями ВС РФ, чего мы как раз опасались», — подчеркнул политик.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГ1. Напомним, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Сами курдские боевики не воевали против террористов группировки ИГ.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, по данным Минобороны РФ, на территории, которую до ухода США контролировали так называемые «Демократические силы Сирии» (SDF), может находиться до 14 тысяч пленных боевиков ИГ и в несколько раз больше членов их семей. Террористы содержатся в нескольких концентрационных лагерях и тюрьмах отдельно от своих родственников.

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Сочи своего турецкого коллегу. По итогам переговоров, которые продолжались более пяти часов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что операция Турции «прекращается». При этом он уточнил, что сроки окончания операции будут зависеть от договоренностей по отводу вооружений и курдских бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.