Сочи, 23 октября. В парке науки и искусства «Сириус» в Сочи в среду, 23 октября, начался форум Россия — Африка. Параллельно с ним проходит большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки. На мероприятиях присутствует корреспондент Федерального агентства новостей.

В Сочи стартовал саммит и экономический форум Россия-Африка. На церемонии открытия выступят президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Африканцы вместе с партнерами обсудят технологические решения, необходимые Африке для преодоления своих главных проблем — голода, неравенства, неграмотности и болезней.

Более опытные коллеги подскажут им, какие цифровые технологии позволят изменить подходы к коммуникациям, повысить эффективность государственного управления и дать населению доступ к госуслугам.

Другой темой обсуждения на форуме станет жилищная проблема — она до сих пор остается одной из самых острых на континенте. Африканские представители расскажут о потребностях рынка жилищного строительства в своих странах и вместе с бизнесменами наметят практические шаги по реализации совместных проектов.

Россия и Африка отдельно обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества в сфере развития человеческого капитала, социальных программ и здравоохранения, так как российские компании уделяют большое внимание социальному развитию стран, в которых работают, и расскажут о своих программах социальной ответственности.

Ученые и представители сферы образования обсудят с африканскими коллегами новые возможности научно-образовательного сотрудничества в продолжение традиции, заложенной Советским Союзом — развивать научный и образовательный потенциал африканских государств.

Представители транспортной инфраструктуры России обсудят потенциал для развития своего бизнеса на африканском рынке: многие государства Африки готовы развивать свои транспортные сети, а Россия в свою очередь — предложить передовые технологии в области строительства, проектирования, инжиниринга и поставки оборудования. Вход на этот рынок пока преграждают дефицит финансирования и страховые риски — их и обсудят на площадке форума. Кроме того, Африка ищет надежных финансовых партнеров, и обсудит с Россией перспективы развития внешней торговли и диверсификацию товарного экспорта.

Среди других тем форума — атомные технологии, экономический суверенитет Африки, сотрудничество в алмазно-бриллиантовой отрасли и сфере энергетики, инвестиции в континент, условия ведения бизнеса в Африке и многое другое.