РЖД подсчитала затраты на строительство ВСМ из Москвы в Нижний Новгород

Санкт-Петербург, 23 октября. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Петербурга в Нижний Новгород через Москву составит 2,3 трлн рублей. Это подтверждается предложениями РЖД, поступившими в распоряжение вице-премьера Максима Акимова.

По данным «Коммерсанта», 1,59 трлн рублей направят на строительство 659 км дороги от Петербурга до Москвы, 530 млрд рублей необходимы для создания 421-километрового участка от столицы до Нижнего Новгорода. Порядка 30,6 млрд рублей являются внебюджетными инвестициями.

Около 600 млрд рублей российские власти выделят из федерального бюджета. СМИ утверждают, что проект претендует на получение 347 млрд рублей субсидий до 2049 года.

В аппарате вице-премьера подтвердили, что Акимов знаком с предложениями РЖД. Поступившую инициативу направили на рассмотрение в профильные ведомства — Минтранс и Минфин России.

ВСМ из Москвы в Нижний Новгород заработает в 2024 году, линию из Москвы в Петербург построят в 2026 году.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал строительство ВСМ. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства принял во внимание целесообразность проекта. Путина считает, что между двумя мегаполисами должно появиться высокоскоростное сообщение.