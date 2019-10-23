Кремль заявил об отсутствии изменений, ведущих к подготовке нормандского саммита

Сочи, 23 октября. В Кремле не видят изменений, ведущих к подготовке саммита в нормандском формате. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Украины Владимира Зеленского про выполнение обязательств для возобновления «нормандского формата».

«Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации, которая способствовала бы подготовке саммита «нормандской четверки», — сказал журналистам пресс-секретарь.

Он также отметил, что до сегодняшнего дня существует противоречивое отношение украинской стороны к «формуле Штайнмайера» по Донбассу, помимо этого, не выполняются договоренности о разведении сил в районах Золотого и Петровского.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что киевские власти выполнили свою часть договоренностей для возобновления работы «нормандского саммита» и рассчитывают на проведение встречи лидеров четырех государств в ближайшей перспективе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев объявил о начале военной кампании против республик Донбасса.

Контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе во время заседания в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе населенного пункта Золотое в ЛНР и села Петровское в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 дней. Однако Киев три раза сорвал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку приступить к разведению 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Украинская сторона проигнорировала сигнал и сорвала разведение.