Песков заявил, что оставшиеся в Сирии курды-террористы попадут под каток армии Турции

Москва, 23 октября. США, которые на протяжении нескольких последних лет были ближайшими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе и вынуждая воевать с турками. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях между Анкарой и Вашингтоном территории.

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», — сказал Песков.

По его словам, очевидно, что если курдские вооруженные формирования не отойдут из 30-километровой зоны безопасности, «придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции», и это обстоятельство уничтожит силы курдов.

«И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», — резюмировал Песков.

Напомним, 17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о временной приостановке военной антитеррористической операции турецких ВС в Сирии на 120-часов. Таким образом представители Турции и США предоставили возможность курдским боевикам самостоятельно покинуть обозначенную 30-километровую зону безопасности. Турция предупреждала о том, что продолжит операцию до полного отвода бандформирований, если курды-террористы не покинут территории в установленные сроки.

В ходе сочинских переговоров 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашений о том, что курды-террористы должны будут отойти вглубь Сирии на 30 километров в течение 150 часов, начиная с 12.00 (время совпадает с московским) 23 октября.

Кроме того, по итогам переговоров лидеров стран министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что турецкая операция «Источник мира», проводимая в Сирии против курдских террористов, прекращается. Однако, отметил он, сроки ее окончания будут зависеть от выполнения договоренностей, в первую очередь, «по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений».

Напомним, турецкие ВС совместно с Сирийской арабской армией (САА) 9 октября начали в Сирии контртеррористическую операцию, направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), чтобы пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и созданных с их помощью «спящих» террористических ячеек в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.