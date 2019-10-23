Активисты потребовали освободить россиян, незаконно удерживаемых ПНС Ливии в тюрьме

Москва, 23 октября. Акция против политики действующего главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа прошла у ливийского посольства в Москве. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, весной 2019 года сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан проводили социологическое исследование в Ливии на территории, подконтрольной ПНС. Россиян задержали без предъявления обвинения и отправили в одну из самых страшных ливийских тюрем — «Митига». При этом гражданам РФ не предоставили возможности сделать телефонный звонок, а с адвокатом Шугалей и Суэйфан смогли встретиться только в октябре.

В акции, которая проходит у посольства Ливии, приняли участие множество российских социологов. Активисты были возмущены политикой правительства в Триполи. Они потребовали освободить российских социологов. По мнению протестующих, власть в Ливии была захвачена террористами.

«Как и мои коллеги, я работаю социологом, меня крайне возмущает тот факт, что в Ливии арестовали двух российских социологов. Как и все присутствующие здесь, я требую освободить российских граждан Самера и Максима. В Ливии власть захватили боевики, а премьер-министр Саррадж всячески этому способствует. Саррадж, останови этот беспредел!» — заявила одна из участниц протестной акции Ирина Дружинина.

«Специалисты не сделали ничего противозаконного, но по приказу премьер-министра Сарраджа они находятся в очень ужасных условиях в тюрьме Ливии. А эту тюрьму контролируют террористы. Значит, Саррадж — пособник террористов, ему не место на российской территории, и мы выражаем ему свой протест. Мы требуем, чтобы отпустили наших ребят!» — возмутилась другая активистка.

Сейчас глава так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж находится на саммите Россия – Африка в Сочи.

«Я изучаю курс по социологии, слежу за политикой, как говорится, слежу за новостями. Меня пригласили мои коллеги-социологи сюда, чтобы требовать, чтобы отпустили похищенных более полугода назад российских социологов. Больно говорить об этом. Более полугода назад они были похищены террористами. Возможно их сейчас пытают. Они в частной тюрьме. К сожалению, власти Ливии не хотят помогать, они закрывают глаза на пытки в частных тюрьмах, не хотят помогать освобождать наших соотечественников. Саррадж, отпусти россиян. Прекрати, останови бандитизм и терроризм в Ливии, закрой эти тюрьмы и прекрати пытки!» — потребовала Мария Титова.

Отметим, что Ливия оказалась в кризисной ситуации в 2011 году, когда был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Каддафи. На данный момент в стране установилось двоевластие. На одной стороне конфликта находится маршал Халифа Хафтар, который выступает за порядок и стабильность в Ливии, а также за освобождение страны от террористов. Ему противостоит возглавляемое Файезом Сарраджем ПНС Ливии, которое активно сотрудничает с террористами.