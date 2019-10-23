В Совфеде заявили о нежелании Киева интегрировать Донбасс в состав Украины

Киев не хочет интегрировать Донбасс в состав Украины, поэтому не выполняет условия «формулы Штайнмайера». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Украина готова

Украина выполнила свою часть договоренностей по «формуле Штайнмайера» для возобновления работы «нормандской четверки»; Киев рассчитывает на проведение встречи ее лидеров в ближайшее время. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

«Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки». Рассчитываем на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, ведь все преграды устранены», — заявил Владимир Зеленский.

Украинский лидер 21-24 октября находится с рабочим визитом в Японии. Вместе с супругой Владимир Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито. Как сообщает пресс-служба президента Украины, у Зеленского запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных стран.

Украине не нужен Донбасс

Как отметил сенатор Олег Морозов, в данной ситуации ответ очевиден — если бы Украина выполнила все пункты Минских соглашений и согласилась бы на имплементацию «формулы Штайнмайера», то уже давно бы состоялась встреча в «нормандском формате». Если бы Украина этого достигла, то не получила бы нелестных оценок со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Ладно оценки от России, тут все понятно. Мы вроде как находимся в состоянии политического противостояния. Но когда Меркель и Макрон подтверждают тот факт, что Украина не выполняет соответствующие функции, видимо, в это стоит верить. Здесь ответ очевиден. «Нормандский саммит» давно бы состоялся, если бы было, о чем разговаривать. Украина должна быть готова выполнить «формулу Штайнмайера» как первичные условия выполнения Минских соглашений. Киев просто должен перенести части этих положений в собственное законодательство. И тем самым начать процесс интеграции восточных территорий в состав современной Украины», — пояснил Олег Морозов.

Однако Киев не интегрирует Донецкую и Луганскую народные республики в свой состав, потому что в реальности Украина этого не хочет, заметил сенатор.

«Формула Штайнмайера» подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.