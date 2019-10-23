Почему 83% американцев не доверяют конгрессу США

Конгресс США часто ставится в пример различными прозападными «экспертами» как самый демократичный и совершенный законодательный орган в мире. Однако при этом старательно замалчивается тот факт, что каждые выборы состав конгресса меняется максимум на 3-5 процентов, и только потому, что некоторые конгрессмены и сенаторы умирают на своих постах, уходят на пенсию в очень преклонном возрасте или переходят на другую работу в исполнительные органы власти.

Американская политическая система построена так, что компании-получатели государственных контрактов, которые находятся в том или ином избирательном округе, всегда делают пожертвования в предвыборный фонд политика, уже избранного в конгресс. При решительной финансовой поддержке ключевых компаний избирательного округа — победить конгрессмена в результате честной борьбы практически невозможно. Таким образом, политическая конкуренция, на которую любят ссылаться люди с проамериканскими взглядами, исчезает как таковая. Более того, конгрессмены получают акции и пенсии компаний-подрядчиков, которые благодаря их усилиям имеют выгодные государственные контракты. Очень часто бывает так, что конгрессмен «выбивает» госконтракт для компании, а та в обмен принимает на престижную работу его детей или обещает трудоустроить самого конгрессмена после его ухода из конгресса. Такая практика характерна как для демократов, так и для республиканцев. Существующую систему вряд ли удастся охарактеризовать иначе, чем коррупция, которая происходит у всех на глазах. Реалии таковы, что граждане США горячо ненавидят свой конгресс. Однако разорвать этот порочный коррупционный круг пока никто не в силах.

Нередки случаи, когда пост в конгрессе переходит по наследству как при монархической дворянской системе, несмотря на то, что в конституции США прямо установлен запрет на наследственные привилегии. Самый яркий пример — династия Кеннеди. Кресла конгрессменов и сенаторов от штата Массачусетс более полувека монопольно находились у членов клана Кеннеди. Сегодня в палате представителей заседает внук Роберта Кеннеди — Джо Кеннеди III.

Недавно скончался влиятельный член Демократической партии Элайджа Каммингс: он проработал в палате представителей США более 23 лет. Буквально сразу после смерти Каммингса демократы приняли решение выдвинуть на место конгрессмена его вдову Майю Каммингс, которая никому толком не известна. Семейственность в конгрессе презирается избирателями, но тем не менее система не намерена менять сама себя. Все помнят, как Дональд Трамп пообещал «осушить вашингтонское болото» — избавить конгресс от карьерных политиков, которые десятилетиями заседают на своих должностях. Однако пока президент даже близко не подошел к исполнению своего обещания.

Многие любят критиковать Госдуму РФ за длительные сроки пребывания депутатов на своих должностях. Но для сравнения стоит обратиться к американскому конгрессу. Недавно скончавшийся демократ Джон Дингелл находился в палате представителей США ровно 59 лет. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заседает в конгрессе с 1987 года. Представитель Аляски республиканец Дон Янг в конгрессе с 1973 года. Большинство из них — демократы. 62 наиболее влиятельных конгрессмена из 435 находятся на своих постах 20 лет и более. Фактически это говорит о том, что базовые принципы демократии для американского конгресса почему-то не работают.