Легковушка протаранила бетонное ограждение в Липецкой области, есть жертвы

Липецк, 23 октября. Легковой автомобиль «Жигули» въехал в бетонное ограждение в селе Захаровке Липецкой области. Об этом рассказала представитель пресс-службы управления МВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

Отмечается, что от дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, пятеро получили травмы. Инцидент произошел около 04.00 по московскому времени.

Как пишет ТАСС, водитель автомобиля «Жигули» не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение в селе Захаровке Воловского района. На месте аварии сейчас работают полицейские, представители экстренных служб.

Ранее страшное ДТП произошло в Дагестане, погибли четыре человека. Четыре человека погибли в ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана, видео с место происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

ДТП произошло недалеко от села Тотурбийкала. Столкнулись два автомобиля Lada Priora и ВАЗ 2107. В результате аварии погибла семья из трех человек, в том числе 11-летний ребенок. Серьезные травмы получил водитель Priora Ибадула Д., он скончался на месте ДТП.

Кроме того, три человека погибли в ДТП с фурой в Подмосковье. Столкнулись фура и три легковых автомобиля. Авария произошла на 47-м километре на Ленинградском шоссе в Московской области.