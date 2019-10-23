Глава Пентагона прибыл в Ирак для обсуждения вывода военных США из Сирии

Багдад, 23 октября. Глава министерства обороны США Марк Эспер прибыл в Ирак с необъявленным визитом после приостановки военной операции Турции против курдов-террористов в Сирии. Об этом в среду сообщило информационное агентство Reuters.

Согласно данным издания, в Багдаде руководитель Пентагона собирается встретиться со своим иракским коллегой Наджахом аш-Шамари, а также с главой правительства Ирака Аделем Абдель Махди. Издание уточняет, что американский министр хочет обсудить с иракским руководством процесс вывода американских войск из Сирии, а также «роль, которую сыграет в этом процессе Ирак».

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении на севере Сирии военной операции «Источник мира». Главной целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецких рубежей. 13 октября глава военного ведомства США Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за операции турецкой армии против курдов-террористов. Через три дня силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, располагавшуюся в 150 км от сирийского Алеппо, а также оставили города Ракку и Табку.

Накануне лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Эрдоган провели в Сочи встречу, в ходе которой обсудили сирийское урегулирование. Встреча продолжалась около шести часов. В преддверии встречи пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что российская сторона хочет получить информацию о планах Турции касательно военной операции и сопоставить эти данные с общими планами урегулирования ситуации в республике.