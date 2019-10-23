Пилоты ВВО поразили «противника» ракетами и авиабомбами на учениях на Дальнем Востоке

Владивосток, 23 октября. Авиация поразила «противника» ракетами и авиабомбами в ходе учений на Дальнем Востоке. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Пилоты ВВО на Дальнем Востоке приняли участие в учениях по уничтожению сил условного противника с использованием авиационных средств поражения.

Как уточняет «Царьград», в маневрах использовались неуправляемые ракеты, а также применялись авиационные бомбы и пушечное вооружение боевых машин.

«Боевые пуски ракет и бомбометание состоялись сразу на трех специализированных полигонах, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях», — рассказали в пресс-службе ВВО.

В тренировочных вылетах были задействованы экипажи четырех авиационных полков округа. В общей сложности к учениям было привлечено более 30 единиц авиатехники.

Как рассказали в пресс-службе, уничтожение и блокировку аэродромов и систем ПВО условного противника осуществляли летчики истребителей Су-35С, Су-30СМ и Су-30М2. Воздушный бой с самолетами условного противника вели истребители-перехватчики МиГ-31.

Пилоты штурмовиков Су-25СМ «Грач» нанесли ракетно-бомбовый удар по наземным целям, имитирующим подземные бункеры, склады с вооружением и техникой, парки боевых машин, а экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор» блокировали маневры разрозненных групп «противника», пытавшихся выйти из-под удара.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет над нейтральным водами трех морей — Японского, Желтого и Восточно-Китайского.

В сентябре в России состоялись масштабные стратегические командно-штабные учения «Центр-2019», участие в которых приняли порядка 128 тыс. военнослужащих не только из России, но и из Казахстана, Китая, Киргизии, Индии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. В маневрах были задействованы свыше 20 тыс. единиц военной техники и вооружения.