Аксенов заявил о готовности Крыма к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной

Севастополь, 23 октября. Инфраструктура Крыма полностью готова к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной. Об этом заявил в среду журналистам руководитель республики Сергей Аксенов.

«Крым готов на 100%, у нас же пути не разобраны. Если будет воля нашего президента, а президент все, что на благо Крыма, поддержит, то, конечно, железнодорожное сообщение будет. Мы за», — отметил руководитель полуострова.

Аксенов также обратил внимание на то, что после запуска железнодорожного сообщения увеличится туристический поток в Крым. По прогнозам специалистов, продолжил он, к 2025 году интенсивность движения превысит 50 пар поездов ежедневно, сообщает ТАСС.

Напомним, сразу после воссоединения Крыма с Российской Федерацией в марте 2014 года авиационное сообщение между воздушными гаванями Украины и Симферополя было прервано. 27 декабря того же года Совет национальной безопасности Украины (СНБО) ввел запрет на осуществление регулярного авиационного сообщения в Крым. При этом тема возобновления пассажирского сообщения с Украиной систематически поднимается, в том числе украинской стороной. Так, недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между странами отсутствует авиасообщение.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Накануне МИД РФ прокомментировал возможность возобновления авиасообщения с Украиной.