Москва, 23 октября. Известную российскую телеведущую Елену Малышеву экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сама телеведущая рассказала в Instagram.

Она записала несколько видео для подписчиков прямо из машины скорой помощи. По словам телеведущей, врачей пришлось вызвать из-за резкого скачка давления. Давление у Малышевой поднялось до показателей 200 на 130.

Как уточнила автор ролика, у нее впервые в жизни произошел такой гипертонический криз. Известно, что Малышеву доставили в Боткинскую больницу.

Ранее российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о московской больнице и условиях, в которых врачи боролись за жизнь 38-летней певицы Юлии Началовой.

Малышева оценила условия, она напомнила, что Началова на протяжении всей жизни страдала от различных заболеваний, в том числе тяжелых. По ее словам, она не знает все обстоятельства смерти исполнительницы.

Телеведущая подчеркнула, «что конкретно произошло, ей неизвестно». При этом врач высоко оценила уровень клиники, куда была госпитализирована Началова 11 марта. По ее словам, это «больница высочайшего класса».

Напомним, Началова умерла в марте. Несмотря на тяжелое состояние, певица была уверена, что поправиться и списывала состояние только на недуг.