Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на скорую встречу «нормандской четверки»

Токио, 23 октября. Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция и Германия) и рассчитывает на скорое проведение новой встречи в данном формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшейся в Японии встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Рассчитываем на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, ведь все преграды устранены», — приводит слова Зеленского пресс-служба президента Украины.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Зеленский поблагодарил Штайнмайера за усилия для политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта.

«Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — сказал украинский лидер.

Также Зеленский пригласил Штайнмайера посетить Украину. С 21 по 24 октября президент Украины находится в Японии. Он принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито. Кроме того, у Зеленского в Японии запланирован ряд встреч с лидерами других стран.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям. В регионе появились две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также во время саммитов в «нормандском формате». Ранее сообщалось, что Зеленский и Штайнмайер признали «нормандский формат» ключевым для достижения мира в Донбассе.