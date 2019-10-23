Зеленский и Штайнмайер признали «нормандский формат» ключевым в достижении мира в Донбассе

Киев, 23 октября. Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер признали «нормандский формат» ключевым для достижения мира в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе украинского лидера.

«Лидеры стран согласились, что «нормандский формат» сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины», — говорится в сообщении по итогам встречи Зеленского и Штайнмайера в Токио.

В сообщении отмечается, что представители Украины и ФРГ пришли к выводу, что встреча участников «нормандской четверки» должна быть проведена «в ближайшем будущем».

При этом, объяснили в пресс-службе Зеленского, президент Украины уверен, что украинская сторона «выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки», и все препятствия для проведения переговоров устранены.

Напомним, в так называемую «нормандскую четверку» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Этот формат переговоров был создан в 2014 году с целью урегулирования ситуации на востоке Украины. Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» прошла в Берлине в октябре 2016 года. Переговоры о новой встречи участников «четверки» ведутся уже давно, однако точную дату переговоров определить пока не удалось.

Ранее МИД России назвал условие проведения саммита по Украине, отметив, что дата встречи будет определена после завершения процедуры разведения сил и средств от линии соприкосновения сторон в Донбассе, а также после согласования итоговых договоренностей встречи «нормандской четверки» на высшем уровне.

Созыв «нормандской четверки» связан с гражданской войной на Украине, которая продолжается с 2014 года. Киев выступает против республик Донбасса, которые отказались подчиняться новому правительству, пришедшему к власти в столице Украины в результате государственного переворота. В ответ на неподчинение новому руководству страны власти Украины развернули военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик.