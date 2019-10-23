Москва, 23 октября. Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили ввести в свои услуги систему all inclusive, которая активно практикуется в Турции. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Как уточнили специалисты, представители туристической индустрии в Китае пригласили в свои отели экспертов из Турции. Кроме того, они посещали Турцию, чтобы изучить все тонкости системы. Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции.

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что российские туристы составляют до трети в доле общего потока иностранцев на Хайнане. При этом ранее система all inclusive работала только в четырех- и пятизвездочных отелях, а затем эту систему внедрять и в трехзвездочные гостиницы.

Ранее специалистами был назван самый популярный курорт у россиян. Сочи сегодня является самым популярным курортом среди россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, Сочи — самый посещаемый российский курорт, который удерживает пальму первенства после зимней Олимпиады — 2014. В эфире радио «Вести FM» она подчеркнула, что в Сочи отдыхают больше россиян, чем в Турции. В 2019 году значительно вырос спрос на крымские курорты. При этом цены на отдых на полуострове по сравнению с прошлым годом не изменились.

По данным администрации Сочи, в 2019 году первые два месяца лета в Сочи отдохнуло уже свыше 1,7 миллиона человек. С начала года курорт принял уже более 3,5 миллиона туристов.

Напомним, поселки Черноморское и Межводное в Крыму, Агой и Дедеркой в Краснодарском крае предлагают самый бюджетный отдых на море для самостоятельных туристов летом 2019 года.

С 1 июня по 31 августа 2019 года самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе. Кроме того, в список недорогих курортов вошли Сенной, Агой и Дедеркой Краснодарского края, а также расположенные в Крыму поселки Новоотрадное, Межводное, Стерегущее и Уютное.