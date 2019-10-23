Эксперты назвали города РФ с заметным снижением числа ДТП

Москва, 23 октября. Эксперты Общероссийского народного фронта провели мониторинг и выяснили, в каких городах России в прошлом году снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает RT, исследование было проведено в 38 российских городах, в которых в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» проходили дорожно-ремонтные работы.

«Лидером по уровню снижения аварийности на дорогах стал Ростов-на-Дону, где число ДТП сократилось на 23%. В Перми данный показатель составил 22%, в Калининграде — 21%», — отмечается в исследовании.

Кроме того аналитики ОНФ констатируют, что существенное снижение числа дорожно-транспортных происшествий также было зафиксировано в Набережных Челнах, Саратове, Красноярске, Липецке и Барнауле.

«Кроме того, в 20 из 38 городов снизилось число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. В частности, в Калининграде — на 49%, Перми — на 40%, Саратове — на 39%», — также отмечают эксперты.

Впрочем, ситуация с аварийностью на дорогах не везде позитивная. В частности, в десяти российских городах ситуация с дорожной безопасностью за два года только ухудшилась. Наибольший рост числа жертв ДТП отмечен в Чебоксарах — рост на 64%.

Как напоминают «Известия», ранее эксперты МЧС составили памятку, как выжить во время ДТП. Если в ходе поездки на автомобиле возникла опасность столкновения со встречной машиной, надо сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара, отмечают спасатели.

Специалисты посоветовали водителям не паниковать и сохранять самообладание. Перед столкновением с препятствием нужно напрячь все мышцы и не расслабляться до полной транспортного средства. При этом нужно вдавить спину в сиденье, руки опереть в руль.

Если водитель не пристегнут ремнем безопасности и скорость превышает 60 километров в час, нужно плотно прижаться грудью к рулевой колонке. Пассажирам на заднем сиденье эксперты посоветовали упасть на пол.