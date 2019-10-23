Киев, 23 октября. Пользователи раскритиковали наряд первой леди Украины Елены Зеленской, в котором она явилась на интронизацию японского императора Нарухито. Комментарии появились под постом в Instagram.

На фотографии запечатлены президент Украины и его супруга, на которой надето светло лимонное платье в пол. Кроме того, у нее полупрозрачные перчатки. По мнению пользователей, Елена Зеленская неуважительно отнеслась к традициям страны. Они объяснили ей, что желтый цвет — это проявление неуважения к императорской семье. Пользователи Сети раскритиковали жену Зеленского за выбранный наряд для посещения Японии.

«Возможно, это первый и последний раз, когда Украина принимает участие в этом историческом мероприятии», — написали в социальной сети.

Кроме того, в Сети объяснили, что в Японии желтый цвет могут использовать только члены семьи императора.

«Флаг семьи императора Японии — 16-лепестковая желтая хризантема на сумаховом фоне», — подчеркнул один из комментаторов.

Ранее супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена призналась, что ей страшно думать о том, что вскоре она станет первой леди своей страны. Ранее имя супруги кандидата в президенты Украины Елены Зеленской появилось на сайте «Миротворец». Скандально известный ресурс обвинил Зеленскую в том, что она сделала репост сообщения LifeNews, где говорилось о вознаграждении за видео передвижения солдат ВСУ в Донбассе. Через сутки информацию о Елене Зеленской с сайта убрали.