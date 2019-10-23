Роскачество проверило ромашковые сборы и БАДы

Москва, 23 октября. Специалисты Роскачества при проверке нашли плесень и аэробные микроорганизмы в лекарственных сборах, биологически активных добавках и чаях, содержащих ромашку. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По данным экспертов, по окончании исследований оказалось, что лишь товары 20 торговых марок из 25 являются безопасными для применения. Так, у пяти торговых марок — четырех БАДов и одного чая — были обнаружены несоответствия техническим регламентам по содержанию плесени, а в БАДах двух торговых марок были зафиксированы аэробные микроорганизмы в количестве, превышающем допустимую норму.

Проверка на содержание примесей продемонстрировала, что три лекарственных средства, восемь БАДов и семь чаев содержат фрагменты стеблей и листьев. Это свидетельствует о том, что существенное количество смеси не является цветками, пишет KP.ru.

В исследовании были задействованы 25 торговых марок ромашкового чая, из которых 6 лекарственных средств — «ромашка аптечная», 8 биологически-активных добавок и 11 чайных напитков. 20 из них изготовлены в РФ, другие — в Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ.

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