Киев, 23 октября. Правительство Украины обязало «Нафтогаз Украины» поставлять газ производителям тепла в Луганской и Донецкой народных республиках без учета задолженности за топливо. Об этом говорится в постановлении украинского кабинета министров.

Согласно документу, правительство Украины обязало «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР, задолженность за потребленный природный газ, использованный подразделениями, расположенными на территории ЛНР и ДНР учитываться не будет. Как пишет издание «Страна.ua», правительство Украины считает, что меры позволят обеспечить поставки природного газа теплоснабжающим организациям, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера», названную по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ. — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.