США объявили о выводе курдов-террористов из зоны безопасности на севере Сирии

Вашингтон, 23 октября. Курды-террористы покинули зону безопасности, создаваемую Турцией на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

«Ранее сегодня мы получили сообщение от командира SDF («Демократические силы Сирии», в состав которых входят курды-террористы. — прим. ФАН) о том, что все их вооруженные силы выведены из зоны безопасности, находящейся под контролем турецких ВС», — заявил Пенс.

Сообщение вице-президента США подтвердили в министерстве обороны Турции, передает агентство Reuters. Кроме того, в министерстве заявили, что на данном этапе не считают нужным инициировать еще одну операцию против курдов-террористов.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Операция Анкары направлена против курдских боевиков и сотрудничающих с ними террористами экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Цель Турции — обезопасить границу с Сирией от террористов и предотвратить передвижения боевиков по трассе М-4.

Отметим, что ранее курды-террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ). На деле же курдские боевики способствовали созданию спящих террористических ячеек, включая членов ИГИЛ в свои ряды и выводя их из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз. Кроме того, курды-террористы дискриминировали арабов-суннитов, являющихся коренным населением захваченных боевиками территорий, принуждая местных жителей к мобилизации.

17 октября операция «Источник мира» была приостановлена. Анкара дала курдам-террористам 120 часов, чтобы они вывели свои вооруженные формирования из планируемой зоны безопасности. В Турции подчеркнули, что не продолжат операцию, если курдские боевики выполнят условия.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сложившуюся в Сирии ситуацию в ходе переговоров в Сочи. По итогам встречи Путин сообщил, что Турция и Россия единогласны в вопросе необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, передает НСН. Также российский лидер подчеркнул, что Москва разделяет беспокойство Анкары по поводу усиления угрозы терроризма, сообщает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.