Вашингтон, 22 октября. Американская армия намерена продолжать работать с коалицией «Силы демократической Сирии», заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, Вашингтон концентрирует внимание на северо-востоке САР и США продолжат работать с курдами-боевиками на северо-востоке Сирии. Он уточнил, что лидер коалиции «Силы демократической Сирии» Мазлум Кобани взял перед США обязательство продолжать работать с американской стороной.

В тексте вступительного слова Джеффри Вашингтон подтверждает, что американская администрация решительно осуждает военную операцию Турции в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГ1. Напомним, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Сами курдские боевики не воевали против террористов группировки ИГ.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, по данным Минобороны РФ, на территории, которую до ухода США контролировали так называемые «Демократические силы Сирии» (SDF), может находиться до 14 тысяч пленных боевиков ИГ и в несколько раз больше членов их семей. Террористы содержатся в нескольких концентрационных лагерях и тюрьмах отдельно от своих родственников.

После начала турецкой военной операции «Источник мира» курдские боевики объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержатся боевики ИГ. Террористы воспользовались данной ситуацией для организации побега.

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Сочи своего турецкого коллегу. По итогам переговоров, которые продолжались более пяти часов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что операция Турции «прекращается». При этом он уточнил, что сроки окончания операции будут зависеть от договоренностей по отводу вооружений и курдских бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.