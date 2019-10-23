Депутата Рады раскритиковали за выступление на российском ТВ

Киев, 23 октября. Депутат Верховной рады от партии «Слуги народа» Евгений Шевченко подвергся критике однопартийцев за участие в программе на российском ТВ: политику даже предложили нарядиться матрешкой.

О своем решении выступить в одной из российских телевизионных передач народный избранник написал на своей страничке в социальной сети Facebook, отметив, что такой шаг ему дался нелегко.

«Но это необходимо было сделать, чтобы донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины», — отметил в опубликованном посте депутат.

Однако на него в комментариях набросился коллега Гео Лерос, который прославился своей идеей разрешить в Украине эвтаназию. Лерос порекомендовал депутату «прийти на сессию в костюме матрешки».

Как напоминает RT, ранее депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко рассказал, что главной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского стали заявления о безальтернативности Минских соглашений.

По мнению украинского политика, говоря об отсутствии альтернативы минским договоренностям, Зеленский совершает ту же ошибку, что и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Кроме того, на днях украинская журналистка Янина Соколова жестко раскритиковала депутатов Рады за их абсолютное незнание «формулы Штайнмайера». В своем шоу ведущая показала фрагмент видео, на котором Николай Тищенко, Александр Скичко и Алексей Мовчан не смогли ответить журналистам ни на один вопрос о документе.