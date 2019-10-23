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8:29 23 Октября 2019

Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут. События дня. ФАН-ТВ

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Путин и Асад обсудили ситуацию в Сирии

Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут. События дня. ФАН-ТВ

Власти Сирии против захвата курдскими боевиками любых территорий республики. Об этом президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора сообщил сирийский лидер. Как отметил Башар Асад, в ситуации виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели. Также президент САР отметил, что страна продолжит борьбу с терроризмом и незаконной оккупацией. Разговор двух лидеров состоялся сразу после встречи Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Москва и Анкара подписали меморандум. Согласно ему, курдские террористы в течение 150 часов должны отойди на 30 километров вглубь республики. После этого российские и турецкие силы начнут патрулировать зону.

 

Депортация Бутиной

Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут. События дня. ФАН-ТВ

Подробности депортации Марии Бутиной запросило у Госдепа Посольство России в США. Срок заключения девушки истекает 25 октября, но, судя по прошлому опыту, с возвращением могут возникнуть определенные проблемы. Об этом рассказал посол Анатолий Антонов.
 
«Это связано с удаленностью тюрьмы от международного аэропорта, наличием свободных мест на авиарейсах. Мария будет направлена через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки», — отметил  посол РФ в США.
 
Марию Бутину задержали в США в прошлом году. Ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом России на территории Штатов. Девушка пошла на вынужденную сделку со следствием. В апреле 2019 по решению суда ее оставили в тюрьме на 9 месяцев.

 

В Британии отказались обсуждать соглашение о Brexit

Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут. События дня. ФАН-ТВ

Brexit снова откладывается. Британский парламент отказался рассматривать программу по выходу из Евросоюза в трехдневный срок. Против этого предложения высказались 322 члена Палаты общин, поддержали идею 308 депутатов. Такое решение привело к поражению премьер-министра страны Бориса Джонсона. Покинуть ЕС он планировал в установленный срок 31 октября. Как ранее заявил политик, отказ депутатов следовать графику может привести к досрочным выборам. Brexit уже напоминает бразильский сериал. Выход из ЕС изначально был запланирован на 29 марта, но британские парламентарии несколько раз отклоняли проект соглашения. В итоге процесс перенесли на конец октября, но, видимо, стоит ждать продолжения этой «мыльной оперы».

 

Рост зарплат бюджетников

Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут. События дня. ФАН-ТВ

В 2020 году зарплаты бюджетников вырастут на 5,4%. Такое заявление сделал вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. Как он отметил, инфляция не должна «съедать» пенсии и зарплаты. Они за последние шесть лет, по словам чиновника, значительно выросли.
 
 «Сегодня врач получает в среднем две средние заработные платы по региону, учитель должен получать по средней зарплате. Такие пропорции заложены в бюджете»,  — напомнил Силуанов. 
 
Проект бюджета в первом чтении депутаты рассмотрят уже сегодня, 23 октября. Напомним, согласно «майским» указам 2012 года, в течение шести лет зарплаты учителей, соцработников, медсестер должны были быть увеличены до уровня средних по региону. В этом году президент России Владимир Путин поручил сохранить эти показатели.

 