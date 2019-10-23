Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут. События дня. ФАН-ТВ

Путин и Асад обсудили ситуацию в Сирии
Власти Сирии против захвата курдскими боевиками любых территорий республики. Об этом президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора сообщил сирийский лидер. Как отметил Башар Асад, в ситуации виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели. Также президент САР отметил, что страна продолжит борьбу с терроризмом и незаконной оккупацией. Разговор двух лидеров состоялся сразу после встречи Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Москва и Анкара подписали меморандум. Согласно ему, курдские террористы в течение 150 часов должны отойди на 30 километров вглубь республики. После этого российские и турецкие силы начнут патрулировать зону.
Депортация Бутиной
Подробности депортации Марии Бутиной запросило у Госдепа Посольство России в США. Срок заключения девушки истекает 25 октября, но, судя по прошлому опыту, с возвращением могут возникнуть определенные проблемы. Об этом рассказал посол Анатолий Антонов.
«Это связано с удаленностью тюрьмы от международного аэропорта, наличием свободных мест на авиарейсах. Мария будет направлена через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки», — отметил посол РФ в США.
Марию Бутину задержали в США в прошлом году. Ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом России на территории Штатов. Девушка пошла на вынужденную сделку со следствием. В апреле 2019 по решению суда ее оставили в тюрьме на 9 месяцев.
В Британии отказались обсуждать соглашение о Brexit
Brexit снова откладывается. Британский парламент отказался рассматривать программу по выходу из Евросоюза в трехдневный срок. Против этого предложения высказались 322 члена Палаты общин, поддержали идею 308 депутатов. Такое решение привело к поражению премьер-министра страны Бориса Джонсона. Покинуть ЕС он планировал в установленный срок 31 октября. Как ранее заявил политик, отказ депутатов следовать графику может привести к досрочным выборам. Brexit уже напоминает бразильский сериал. Выход из ЕС изначально был запланирован на 29 марта, но британские парламентарии несколько раз отклоняли проект соглашения. В итоге процесс перенесли на конец октября, но, видимо, стоит ждать продолжения этой «мыльной оперы».
Рост зарплат бюджетников
В 2020 году зарплаты бюджетников вырастут на 5,4%. Такое заявление сделал вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. Как он отметил, инфляция не должна «съедать» пенсии и зарплаты. Они за последние шесть лет, по словам чиновника, значительно выросли.
«Сегодня врач получает в среднем две средние заработные платы по региону, учитель должен получать по средней зарплате. Такие пропорции заложены в бюджете», — напомнил Силуанов.
Проект бюджета в первом чтении депутаты рассмотрят уже сегодня, 23 октября. Напомним, согласно «майским» указам 2012 года, в течение шести лет зарплаты учителей, соцработников, медсестер должны были быть увеличены до уровня средних по региону. В этом году президент России Владимир Путин поручил сохранить эти показатели.