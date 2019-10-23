Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут. События дня. ФАН-ТВ

Путин и Асад обсудили ситуацию в Сирии Власти Сирии против захвата курдскими боевиками любых территорий республики. Об этом президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора сообщил сирийский лидер. Как отметил Башар Асад, в ситуации виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели. Также президент САР отметил, что страна продолжит борьбу с терроризмом и незаконной оккупацией. Разговор двух лидеров состоялся сразу после встречи Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Москва и Анкара подписали меморандум. Согласно ему, курдские террористы в течение 150 часов должны отойди на 30 километров вглубь республики. После этого российские и турецкие силы начнут патрулировать зону.

Депортация Бутиной Подробности депортации Марии Бутиной запросило у Госдепа Посольство России в США. Срок заключения девушки истекает 25 октября, но, судя по прошлому опыту, с возвращением могут возникнуть определенные проблемы. Об этом рассказал посол Анатолий Антонов. «Это связано с удаленностью тюрьмы от международного аэропорта, наличием свободных мест на авиарейсах. Мария будет направлена через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки», — отметил посол РФ в США. Марию Бутину задержали в США в прошлом году. Ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом России на территории Штатов. Девушка пошла на вынужденную сделку со следствием. В апреле 2019 по решению суда ее оставили в тюрьме на 9 месяцев.

В Британии отказались обсуждать соглашение о Brexit Brexit снова откладывается. Британский парламент отказался рассматривать программу по выходу из Евросоюза в трехдневный срок. Против этого предложения высказались 322 члена Палаты общин, поддержали идею 308 депутатов. Такое решение привело к поражению премьер-министра страны Бориса Джонсона. Покинуть ЕС он планировал в установленный срок 31 октября. Как ранее заявил политик, отказ депутатов следовать графику может привести к досрочным выборам. Brexit уже напоминает бразильский сериал. Выход из ЕС изначально был запланирован на 29 марта, но британские парламентарии несколько раз отклоняли проект соглашения. В итоге процесс перенесли на конец октября, но, видимо, стоит ждать продолжения этой «мыльной оперы».