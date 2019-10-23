Нью-Йорк, 23 октября. Организация Объединенных Наций пока не располагает подтверждением данных о том, что курдские боевики полностью покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В ООН не могут подтвердить выход курдов-боевиков с севера Сирии. Журналисты задали вопрос, может ли международная организация подтвердить полный вывод бойцов вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» из зоны безопасности. Как уточнил Дюжаррик, у ООН такой информации нет. По данным ТАСС, кроме того, он уточнил, что для ООН важно , чтобы боевые действия не возобновлялись.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ1, передавал RT. Напомним, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Сами курдские боевики не воевали против террористов запрещенной в РФ группировки ИГ.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, по данным Минобороны РФ, на территории, которую до ухода США контролировали так называемые «Демократические силы Сирии» (SDF), может находиться до 14 тысяч пленных боевиков ИГ и в несколько раз больше членов их семей. Террористы содержатся в нескольких концентрационных лагерях и тюрьмах отдельно от своих родственников.

После начала турецкой военной операции «Источник мира» курдские боевики объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержатся боевики ИГ. Террористы воспользовались данной ситуацией для организации побега.

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Сочи своего турецкого коллегу. По итогам переговоров, которые продолжались более пяти часов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что операция Турции «прекращается». При этом он уточнил, что сроки окончания операции будут зависеть от договоренностей по отводу вооружений и курдских бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.