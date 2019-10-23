В Минздраве поддержали запрет продажи детского шампанского в РФ

Москва, 23 октября. Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн поддержал инициативу по запрету продажи детского безалкогольного шампанского в стране, поскольку оно является своего рода рекламой алкоголя.

«Было бы правильным запретить продажу детского шампанского, так как это реклама алкоголя. Такой напиток может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в дальнейшем», — передает ТАСС слова специалиста.

Представители федерального проекта «Трезвая Россия» также выступили за запрет продажи такого напитка. По словам главы проекта Султана Хамзаева, «детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности».

Напомним, накануне депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов направил письмо главе министерства промышленности и торговли Денису Мантурову, в котором отметил, что детское шампанское в реальности не несет вреда детскому организму, но при этом формирует у несовершеннолетних «стереотипы вульгарного поведения». Как сообщала Deita.ru, по этой причине Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского.

По мнению парламентария, этот напиток можно будет заменить традиционным лимонадом и шоколадом, сообщал «Царьград».