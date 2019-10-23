Россия разрабатывает специальный корабль для космических туристов

Вашингтон, 23 октября. Роскосмос доработает интерфейс пилотируемого корабля «Союз», который создают для полета космических туристов, чтобы им смог управлять один человек. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на 70-м Международном астронавтическом конгрессе.

«В 2021 году планируется коммерческий корабль, который вне программы, тот же самый «Союз», он делается под коммерческий заказ не за государственные деньги», — рассказал Крикалев.

Он также отметил, что одним из членов экипажа будущего корабля станет профессиональный космонавт, сообщает «АиФ». Планируется, что «Союз» полетит на МКС. Исполнительный директор Роскосмоса подчеркнул, что для этого потребуется заключить соответствующие соглашения со странами, являющимися партнерами РФ по станции. По словам Крикалева, это обычная процедура. Имена туристов, которые отправятся на МКС, на данный момент не известны.

Кроме того, Крикалев рассказал, что создание версии «Союза» для космических туристов финансирует американская компания Space Adventures: с ней у Роскосмоса заключен соответствующий контракт. Планируется, что полет нового корабля состоится в конце 2021 года. Перед полетом туристы пройдут тренировку в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Ранее компания «КосмоКурс», имеющая лицензию Роскосмоса, сообщила, что создает семиместный космический корабль для полета туристов на высоту 200 километров. Первый пуск планируют провести в 2025 году.