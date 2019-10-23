Американские бомбардировщики B-52 сымитировали бомбардировку Крыма

Симферополь, 23 октября. Американские бомбардировщики B-52, во время тренировочного полета над Черным морем, сымитировали бомбардировку Крыма.

Как говорится в официальном сообщении командования вооруженными силами США в Европе, воздушные маневры проходили в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».

При этом, как можно было заметить на мониторинговом ресурсе PlaneRadar, один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку. Полет в общей сложности продолжался 12 часов, в ходе него была проведена совместная тренировка с военными Румынии, Украины и Грузии.

Как напоминает RT, в сентябре стало известно, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 отрабатывал нанесение ударов по Калининградской области. Операция проводилась в рамках переброски пяти бомбардировщиков с авиабазы в штате Луизиана на авиабазу в Великобритании.

Американские вооруженные силы разработали план «по взлому» российской системы ПВО в Калининградской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с сожалением отмечал, что появление американских бомбардировщиков вблизи российских границ создает дополнительную напряженность.

В свою очередь, российское министерство обороны не раз призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.