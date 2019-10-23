Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Американские бомбардировщики B-52 сымитировали бомбардировку Крыма

43
0 Оставить комментарий

Американские бомбардировщики B-52 сымитировали бомбардировку Крыма

Симферополь, 23 октября. Американские бомбардировщики B-52, во время тренировочного полета над Черным морем, сымитировали бомбардировку Крыма.

Как говорится в официальном сообщении командования вооруженными силами США в Европе, воздушные маневры проходили в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».

При этом, как можно было заметить на мониторинговом ресурсе PlaneRadar, один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку. Полет в общей сложности продолжался 12 часов, в ходе него была проведена совместная тренировка с военными Румынии, Украины и Грузии.

Как напоминает RT, в сентябре стало известно, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 отрабатывал нанесение ударов по Калининградской области. Операция проводилась в рамках переброски пяти бомбардировщиков с авиабазы в штате Луизиана на авиабазу в Великобритании. 

Американские вооруженные силы разработали план «по взлому» российской системы ПВО в Калининградской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с сожалением отмечал, что появление американских бомбардировщиков вблизи российских границ создает дополнительную напряженность. 

Американские бомбардировщики B-52 сымитировали бомбардировку Крыма

В свою очередь, российское министерство обороны не раз призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров