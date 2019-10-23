Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование территорий под Манбиджем

Дамаск, 23 октября. Военная полиция Вооруженных сил России в сирийской провинции Алеппо приступила к патрулированию передовых позиций правительственной армии Башара Асада к северо-востоку от города Манбидж, который был освобожден от курдов-террористов. Об этом рассказал в среду журналистам представитель военной полиции.

Отмечается, что маршрут патрулирования прошел вдоль передовых позиций армии САР в нескольких километрах от населенного пункта Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат. Данный район, по его словам, чуть более недели назад патрулировали американские военнослужащие, которых со стартом турецкой военной операции «Источник мира» командование вывело в направлении иракской границы, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе в турецкой столице состоялись переговоры лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и американского вице-президента Майка Пенса, по итогам которых Анкара объявила о временном прекращении антитеррористической операции против курдов-террористов на севере Сирии. Турция приостановила проведение военной операции на 120 часов, за это время курдские боевики должны были уйти из 30-километровой «безопасной зоны».

Эрдоган объявил о старте операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Военная кампания направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) курды заняли существенную часть сирийских территорий, однако с террористами не боролись.

1 Организация запрещена на территории РФ.