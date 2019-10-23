В Госдуме назвали итоги саммита в Сочи по Сирии дипломатической победой России и Турции

Москва, 23 октября. По мнению руководителя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, решения, достигнутые в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по курдским террористам, позволят решить ключевые проблемы урегулирования в Сирии.

С заявлением на тему член нижней палаты российского парламента выступил накануне вечером во время беседы с журналистами, подводя итоги завершившегося в Сочи саммита.

«Итоги многочасовой встречи Путина и Эрдогана дают ключи к развязке самых непростых узлов в урегулировании в Сирии. Москва еще раз доказала свою роль ключевого посредника в разрешении сложных мировых проблем», — отметил глава думского комитета.

Слуцкий констатировал, что договоренности, которые были достигнуты во время переговоров между президентами России и Турции позволят достичь сразу нескольких важных аспектов.

«Они позволят предотвратить гибель мирных граждан, сохранить территориальную целостность Сирии и продолжить борьбу с международным терроризмом», — пояснил российский парламентарий.

Глава комитета по международным делам отметил, что Россия традиционно выступает в чисто дипломатическом ключе при урегулировании важных мировых проблем, без «шантажа, угроз и санкций».

«Саммит в Сочи — без преувеличения, общая дипломатическая победа и для России, и для Турции. Мы были и остаемся ключевыми и стратегическими партнерами», — резюмировал Леонид Слуцкий.

Как напоминает «Газета.ru», накануне после переговоров с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курды-террористы должны будут отойти вглубь Сирии на 30 километров в течение 150 часов. На освобожденные территории вернутся около одного миллиона сирийских граждан.