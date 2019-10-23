Подключение Дамаска к договоренностям с Турцией по вопросу курдов-боевиков оценил эксперт

Москва, 23 октября. Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин назвал участие сирийского правительства в реализации договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, существенным шагом вперед.

Размышлениями на тему эксперт поделился в интервью ТАСС, также отметив, что прошедший накануне саммит в Сочи показал, что боевые действия на северо-востоке Сирии могут быть прекращены.

«Заканчивается срок меморандума между Анкарой и Вашингтоном, и практически сразу он перехватывается новыми договоренностями Турции, но уже с Россией. Очевидно, что никакие боевые действия в ближайшее время возобновлены не будут», — отметил Фитин.

По мнению специалиста, знаковым является тот факт, что к достигнутым накануне договоренностям между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом подключается официальный Дамаск.

«Турция приняла возможность контроля границы не только российскими военными, но и сирийскими пограничниками. А это уже означает большое движение вперед», — отметил глава Центра Ближнего и Среднего Востока.

Как напоминает «Газета.ru», накануне после переговоров с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курды-террористы должны будут отойти вглубь Сирии на 30 километров в течение 150 часов. На освобожденные территории вернутся около одного миллиона сирийских граждан.

Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии две недели назад. Цель — очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований.