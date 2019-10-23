В России появился новый вид телефонного мошенничества

Москва, 23 октября. Киберпреступники начали красть деньги у клиентов банков через установку приложений удаленного доступа на смартфон.

По словам гендиректора специализирующейся на предотвращении кибератак компании Group-IB Ильи Сачкова, мошенники выводят средства у своих жертв, заставляя их устанавливать специальное приложение.

«Преступная схема связана с попыткой заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа и похитить деньги. Среднемесячная сумма ущерба по данному типу мошенничества для крупного банка может составлять до десяти миллионов рублей», — приводит его слова РИА Новости.

Сачков отметил, что в течение последнего полугодия система Secure Bank ежемесячно фиксирует более тысячи попыток кражи средств с помощью программ удаленного доступа.

Ранее стало известно, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены номеров. Используя специальные сервисы, преступники «маскируют» свой настоящий номер или меняют его на «красивые» цифры, а затем звонят жертвам, информацию о которых собирают заранее.

Будучи уверенными, что разговаривают с сотрудниками банков, потерпевшие сообщают им свои личные данные — логины и пароли, смс-коды и информацию с банковской карты, после чего лишаются средств.

Эксперты в области безопасности рекомендуют поддерживать высокий уровень «компьютерной гигиены» — не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать приложения неизвестного происхождения, использовать антивирусы и не игнорировать их предупреждения.

При разговоре с незнакомцем, который представляется сотрудником банковского колл-центра, никогда не следует сообщать CVC-код с оборота своей карты, коды из смс-сообщений, а также пароли — ни один представитель банка не вправе требовать от клиента эти данные.