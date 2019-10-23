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Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

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Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Вашингтон, 23 октября. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов задержан в своем доме в Майами иммиграционной службой США.

О задержании Билалова сообщает газета Miami Herald. По данным издания, он проживал в пригороде Майами, штат Флорида, с супругой и маленьким ребенком. Автор статьи отмечает, что представитель Интерпола в США не смогла ответить на вопрос, направляла ли организация американскому минюсту уведомление о том, что Билалов скрывается от правосудия.

Билалов был снят с постов председателя совета директоров «Курортов Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России в 2013 году, когда президент РФ Владимир Путин раскритиковал его за срыв строительства ряда объектов, возводимых в рамках подготовки к зимней олимпиаде в Сочи. В отношении Билалова было возбуждено уголовное дело, после чего Ахмед и его брат Магомед уехали за границу.

После этого братьев объявили в розыск и арестовали заочно.

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Источник: РИА Новости
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