Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Вашингтон, 23 октября. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов задержан в своем доме в Майами иммиграционной службой США.

О задержании Билалова сообщает газета Miami Herald. По данным издания, он проживал в пригороде Майами, штат Флорида, с супругой и маленьким ребенком. Автор статьи отмечает, что представитель Интерпола в США не смогла ответить на вопрос, направляла ли организация американскому минюсту уведомление о том, что Билалов скрывается от правосудия.

Билалов был снят с постов председателя совета директоров «Курортов Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России в 2013 году, когда президент РФ Владимир Путин раскритиковал его за срыв строительства ряда объектов, возводимых в рамках подготовки к зимней олимпиаде в Сочи. В отношении Билалова было возбуждено уголовное дело, после чего Ахмед и его брат Магомед уехали за границу.

После этого братьев объявили в розыск и арестовали заочно.