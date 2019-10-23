Трамп назвал хорошей новостью развитие ситуации на севере Сирии

Вашингтон, 23 октября. Президент США Дональд Трамп назвал развитие ситуации на северо-востоке Сирии, где продолжается операция Турции против курдских террористов, хорошим.

С заявлением на тему хозяин Белого дома, по традиции, выступил в личном аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, не только дав собственную оценку развития событий, но и анонсировав предстоящие события.

«Судя по всему, хорошие новости приходят по Турции, Сирии и Ближнему Востоку. В дальнейшем будут новые сообщения», — отметил американский лидер, не став приводить других подробностей.

Как напоминает «Газета.ru», две недели назад Турция начала на северо-востоке Сирийской Арабской Республики антитеррористическую операцию «Источник мира», цель которой — борьба с курдскими террористами и членами запрещенной в РФ ИГИЛ1.

В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами ИГ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население, нередко под предлогом «борьбы с «Исламским государством»1.

Накануне Анкара и Москва достигли соглашения о предоставлении с полудня среды курдским террористам 150 часов для вывода бойцов за пределы 30-километровой зоны на границе с Турцией.

При этом содействовать отходу курдов будут российская военная полиция и сирийские пограничники, которые войдут на территории, прилегающие к зоне турецкой операции вдоль границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.