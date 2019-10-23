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Самолет ВВС Британии провел разведку в районе Калининградской области

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Самолет ВВС Британии провел разведку в районе Калининградской области

Москва, 23 октября. Самолет Королевских ВВС Великобритании  совершил разведывательный полет у северо-западных границ РФ в районе Калининградской области.

Boeing RC-135W, предназначенный для радиоэлектронной разведки, был замечен у границы Калининградской области во вторник в 17.25 по московскому времени. По данным сервиса PlaneRadar, самолет взлетел с британской авиабазы Милденхолл, после чего облетел по периметру границу прибалтийского анклава РФ.

Активность зарубежных летательных аппаратов, в том числе беспилотных, значительно возросла в последнее время. Их полеты регулярно фиксируются в районе Крымского полуострова и Краснодарского края, над Балтийским морем, а также неподалеку от российских военных объектов в Сирии.

Несмотря на призывы Минобороны РФ, страны Запада отказываются прекращать разведывательные полеты у рубежей России.

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Источник: РИА Новости
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