США не приняли решения по санкциям против Турции из-за покупки у РФ комплексов С-400

Вашингтон, 23 октября. Соединенные Штаты Америки до сих пор не решили, вводить ли санкции против Турции из-за покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

С заявлением на тему на в слушаниях в комитете по иностранным делам в верхней палате американского парламента выступил заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

«Решение по возможному введению санкций против Турции находится на стадии рассмотрения в настоящий момент. Речь идет о текущем процессе обсуждения», — уточнил американский дипломат.

Два года назад Москва и Анкара договорились о поставках российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о серьезном давлении со стороны США из-за договора с российской стороной, однако заявил, что Турция не будет отказываться от вооружения.

После начала поставок российских комплексов Вашингтон исключили Анкару из программы по производству новейших истребителей F-35. Кроме того, американские власти угрожают ввести санкции в соответствии с законом CAATSA – «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Как напоминает «Газета.ru», в свою очередь турецкий лидер отметил, что приобретенные у России ЗРК будут установлены не позднее апреля. Эрдоган также поблагодарил Москву за организацию поставок ЗРК C-400, которую Анкара рассматривает как дружественный шаг.