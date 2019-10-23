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Украина признала бесполезность своих бронекатеров

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Украина признала бесполезность своих бронекатеров

Киев, 23 октября. Замначальника штаба военно-морских сил Украины Андрей Рыженко признал, что украинские бронекатера «Гюрза-М» бесполезны в условиях открытого моря.

По словам Рыженко, применение бронекатеров «Гюрза-М» украинского производства ограничено Азовским морем и реками. В условиях даже небольшого волнениях их огневая мощь сводится лишь к пулеметному огню, практически бесполезному в борьбе с кораблями вероятного противника.

«Реалии показали, что катер «Гюрза-М» не может выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более и имеет весьма ограниченные огневые возможности, планировавшийся к установке противотанковый комплекс, в конце концов, не был установлен», — сообщил он.

Украина признала бесполезность своих бронекатеров

Военный моряк добавил, что ожиданий не оправдала и концепция бронирования катера, который вышел тяжелым и дорогим, в реальном морском бою эта броня практически бесполезна.

«Ошибка была в том, что из полицейского речного катера пытались сделать боевой морской. При этом разрабатываемые Украиной проекты речных катеров «Лань» и «Веспа» давно устарели», — отметил Рыженко.

Украина признала бесполезность своих бронекатеров

В состав украинских ВМС входят шесть легких бронекатеров типа «Гюрза-М». Они были построены на заводе «Кузница на Рыбальском», ранее принадлежавшим бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Из-за многочисленных просчетов при разработке катеров их поставки постоянно срывались. Как сообщало Федеральное агентство новостей, последний их них был введен в строй в августе 2018 года, после чего украинские пропагандисты начали обсуждать, как «волчья стая» бронекатеров растерзает крупнейшие корабли российского Черноморского флота.

Ранее «Известия» рассказали, что пользователи соцсетей прозвали украинские катера «Гюрза-М» «бронешлюпками».

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Источник: РИА Новости
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