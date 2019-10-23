Эрдоган заявил, что курдские террористы покинут сирийские города Телль-Рифаат и Манбидж

Сочи, 23 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, отряды курдских террористов будут выведены из городов Телль-Рифаат и Манбидж на севере Сирии.

С заявлением на тему руководитель турецкого государства выступил накануне вечером на итоговой пресс-конференции после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«Террористы из «Силы народной самообороны» покинут Телль-Рифаат и Манбидж. Они выйдут за пределы 30-километровой зоны от нашей границы», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер подтвердил, что курды начнут покидать свои позиции с сегодняшнего дня, отметив, что на освобожденные от террористов территории вернутся около миллиона граждан Сирии, которые в свое время покинули родные места.

«Россия и Турция приложат все усилия, чтобы достичь политического урегулирования в Сирии. Благодаря достигнутому с Россией соглашению, сепаратистских настроений на территории республики допущено не будет», — констатировал Эрдоган.

Добавим, что президент Турции подтвердил достигнутые договоренности о совместном патрулировании с Россией.

Как напоминает «Газета.ru», две недели назад Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», цель которой — борьба с курдскими террористами, которые в ходе военных действий в Сирии активно сотрудничали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.