Посольство России запросило у Госдепа разъяснения о порядке депортации Бутиной

Вашингтон, 23 октября. Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной Марии Бутиной в Россию.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, срок тюремного заключения Бутиной истекает 25 октября, поэтому диппредставительство направило в Госдеп соответствующую дипломатическую ноту по поводу порядка возвращения ее на родину.

«По этому вопросу поддерживается личная связь с ответственными сотрудниками внешнеполитического ведомства США. Нас заверяют, что все американские правила и предписания соблюдаются», — отметил Антонов.

Посол подчеркнул, что о направлении ноты было «доложено в Белый дом», также об этом известили Минюст и федеральное бюро тюрем США.

«Собеседники в Госдепе обещали держать в курсе происходящего», — рассказал он.

Антонов указал, что предыдущий опыт возвращения сограждан в Россию говорит о том, что депортация может быть сопряжена с определенными сложностями.

«Это связано с удаленностью тюрьмы от международного аэропорта, наличием свободных мест на авиарейсах. Мария будет направлена через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки», — пояснил посол.

Напомним, Мария Бутина была задержана в США в июле прошлого года, ей предъявили обвинение в работе на РФ в качестве иностранного агента. По данной статье девушке грозило до 15 лет тюрьмы. В апреле по решению суда ее оставили в тюрьме на 9 месяцев, предъявив обвинение в отсутствии регистрации в качестве иноагента на территории Соединенных Штатов.

Россия провела огромную работу по освобождению девушки. В августе Федеральное агентство новостей сообщило, что Бутина выйдет на свободу 25 октября, после чего последует ее «немедленная депортация» на родину.

Ранее RT передал, что посольство РФ в США не видит формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию.